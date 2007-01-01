Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калуге суд отказался смягчить наказание мужчине за покушение на убийство
Криминал

В Калуге суд отказался смягчить наказание мужчине за покушение на убийство

Евгения Родионова
30.10, 17:49
0 259
В четверг, 30 октября, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла участие в рассмотрении ходатайства осуждённого о замене неотбытой части наказания на более мягкое.

По словам прокуратуры, ранее он был приговорён к девяти годам колонии строгого режима.

— В июле 2018 года мужчина находился в деревне Мужитино Жиздринского района в состоянии алкогольного опьянения и совершил покушение на убийство малолетней девочки из хулиганских побуждений. Он отбыл половину и срока и попросил заменить наказание, - пояснили в ведомстве.

Суд отказ в замене неотбытой части наказания на более мягкое.

Новости по тегу
криминал
