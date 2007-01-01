В Калуге мужчина украл камеру для подъезда своего дома

Полиция поймала мужчину, который украл камеру видеонаблюдения и удлинитель из магазина, сообщили 30 октября в УМВД.

Представитель магазина рассказал, что пропал товар на сумму более 13 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер и быстро установили подозреваемого - 36-летнего местного жителя, ранее уже судимого. Его нашли и доставили в отдел.

Выяснилось, что мужчина зашёл в торговый центр, взял с одного стенда камеру, с другого - удлинитель, сложил всё в сумку и ушёл, не расплатившись. Объяснил свой поступок тем, что хотел поставить камеру в подъезде своего дома.

Возбуждено уголовное дело о краже. Украденное изъято, сейчас идёт расследование.