В Калуге риелтора посадили на шесть лет за мошенничество на 20 миллионов
Криминал

В Калуге риелтора посадили на шесть лет за мошенничество на 20 миллионов

Евгения Родионова
29.10, 14:03
В среду, 29 октября, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 47-летней местной жительнице за мошенничество. Она признана виновной в совершении 52 преступлений. По словам прокуратуры, она обманывала граждан, желающих приобрести жильё на территории села Воскресенское Ферзиковского района Калужской области.

— Подсудимая являлась директором организации и заключала предварительные договоры купли-продажи земельных участков и жилых домов. Женщина обманывала покупателей относительно своей правомочности передать им в собственность объекты. Ранее она работала на должности менеджера по продажам в другой организации и воспользовалась сведениями об объектах недвижимости, - уточнили в ведомстве.

Причиненный ущерб составил около 20 миллионов рублей.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

