В Калуге мужчина украл машину, которую взял в аренду
Криминал

В Калуге мужчина украл машину, которую взял в аренду

Дмитрий Ивьев
29.10, 10:56
По версии следствия, 40-летний местный житель, ранее уже судимый, искал подработку в интернете и наткнулся на объявление о сдаче машины в аренду. Он связался с владельцем, встретился с ним и официально оформил договор аренды. Некоторое время он платил за машину, как положено.

Потом автомобиль сломался, и мужчина оставил его возле своего дома, перестав вносить платежи. Вместо того чтобы вернуть машину, он выставил её на продажу в интернете - как будто она его собственная. Когда нашёлся покупатель, он продал чужой автомобиль и получил за него 200 тысяч рублей.

Реальный ущерб владельцу составил более 570 тысяч рублей. Сейчас дело передано в суд, где решат, какое наказание ждёт обвиняемого, сообщили 29 октября в Управлении МВД по Калужской области.

