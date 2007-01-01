В Калуге 15-летний подросток украл телефон из пункта выдачи
В полицию обратился директор этого пункта: пропал новый смартфон стоимостью 39 тысяч рублей.
Выяснилось, что подросток там подрабатывал. Однажды ему передали телефон от клиента для возврата продавцу. Вместо того чтобы отправить его обратно, юный калужанин вынул гаджет из коробки, оставил себе, а продавцу отправил пустую упаковку. Он планировал пользоваться телефоном сам.
Полиция быстро нашла подозреваемого и изъяла похищенный телефон. Ущерб компании полностью возместили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.
