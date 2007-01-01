Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге осудили руководителей компании за кражу 12 миллионов рублей при строительстве здания для МВД
Криминал

В Калуге осудили руководителей компании за кражу 12 миллионов рублей при строительстве здания для МВД

Евгения Родионова
28.10, 09:30
1 566
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 27 октября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора по делу о мошенничестве при строительстве здания для управления МВД.

По словам прокуратуры, генеральный директор фирмы и его заместитель заключили контракт на строительство здания для территориального отдела полиции и организовали хищение денег.

— Преступники закупали более дешевые материалы, упрощали конструкции и вообще не выполняли часть работ, предусмотренных проектом. Также предоставляли поддельные документы и вводили в заблуждение проверяющих, - пояснили в судебном органе власти.

В результате мошеннических действий государству был причинен ущерб в размере более 12 миллионов рублей. Оба подсудимых не признали свою вину.

Суд приговорил генерального директора к 8 годам лишения свободы, а его заместителя - к 6 годам колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpRY0ZnNzVzcWU0L2pRQjZuOVBkNmc9PSIsInZhbHVlIjoiMGxIcWFlYkVGekRuN0lYYU0zTGFBdlBpMDUweEt4UVJma3J1QWZuSXVLTENnSGJkcmk5ZTRxYjdXRXVwcFFNQXBZaUNEWStLZzUxVFc1WlNyTHJTT2NHSXJWMEhSTHBJVnF5V0ttS0lQaDI1VklVQkliTjB6anBVTG16N3NwNlRVTWV6dzNUQjY2RlJ5RklCa20reS9tSnhRTjRGYUozM3RUTWhsdm1rR1lWNEY4eEdyT0NLUm0zcHVBcVNUbWhiUDRFR0xISThMenNVRnBhTTRLRlJZS3NsUnl0V3RORW1xRXlUdkR0MVNXMWNOQmZjOWFuZVZsdTBFa2Y0SmVBdEIxQUc5L0hlVTZOc01Uck5xa1E3WlNkc3hCMHpKMmk2SDBsaWhYbnpRekRodmtkOHM2NWtFVVMxQmozZjdQRnNaRVBGRVVkWDk1UWZzSnhiOUZ0Vkkzd2laK1ZhVE1jQmtuWUlkRkphNEN0azJmMGY4QXBRc09tZlNFcU1jSzhTSWtheExHUnpVL0d0MW5FeXFwaThoTUhERnIxemkxbExCQkd5RkVhdHI4TGtQRXpTblIrc096YzBadHlVbkVNdyIsIm1hYyI6IjY0YTkwZWY5YmIwOGY2ZmNlODFlZGVjNjRiMTYwZjZlNWRmMWZiOTcwODcwZTE5NDEyYzhjMTBjYTJkMzc4YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJLMW9oQ0FIWGFnNzNGYmlJdTcxdlE9PSIsInZhbHVlIjoiV3pLWGVmaUJ0K2t2L3N3K0tzeEFhempKZGl4ZGxCODl0bE0xdWV5cXhkU0VHNWpkVjdoc2F3WFNQdXpkcFArNkxReVRncGp6UFJYSlUwN3ZMc0JqMmgya0VJbjMzWGl6cDFrLzNjT3FSQm96MGZKTDBjdjFsRExFdFE3RGd4Nm9qZjRTTnNDSFlVZkV4SndWbk4vVjB0QmtjcU9JL1BycnZMbXJxSGtMSjN2akJsdGZPbmkzbm1OTmgwSTZmTXg0OGR1NnpjSndWRzY1TWdIc0s1cGJMZ0cxcmVCWStoVmNBcjcyZnZJZ1o3cGNCTEM1Y2lOS3lLem9aZVg5UnF1MnBIdWZjQ2xzKzJIVnIxU3Q1dlErdGdyWkdOeG5zelhid0VCTFcvalZlWll0WHBIZU4rU0Q5Q1NtZDM4VEpabFdkSnRSM091Um1YZFhONFBBRUh4TStGQlI3K2h0bmJPY2g3MkFwZjNEenVnQys3SDNENHRiYTRqQ0VMby8ybkNVVkxRYjJnbDFDWS9zdldYWS9iK0xoUlNCY2xNdDA0d2VOWnVNVUxEYkpzWmp4MXJUeXZtdzlZaWxLL3pZeWxEdGw2b25uZ3JWaStCTWs1aWRhcWRMVVpkUzdUNFhZZFVnUlJwN000OFpKSlhwd1owV3hJd0dFR0JBRElTU3BGM0VIclcwN3BmQllJem92TzRFV3lrN25TTlNNZ3AzZWtnNGs2bjE5UlRSdW9HVGU5ZC9ONzZIWTJaR2pVVWdCQWdGMEYrYXY3LzgyQ21DZ20yYXczWGJoUWZpcGFZMkpya2NCenlHdEprdTJaei8vUTRvbVZIYzljWXZoRm1oN0swVSIsIm1hYyI6IjA0ZGRkOTQ3NDhiNjIyODUyMTc4MTUyYjVlYzRhN2YzN2JjMThhNGZiYjcxMWVjN2Q5Y2ZkYjhmMjQ2MzlhZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+