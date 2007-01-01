В Калуге осудили руководителей компании за кражу 12 миллионов рублей при строительстве здания для МВД

В понедельник, 27 октября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора по делу о мошенничестве при строительстве здания для управления МВД.

По словам прокуратуры, генеральный директор фирмы и его заместитель заключили контракт на строительство здания для территориального отдела полиции и организовали хищение денег.

— Преступники закупали более дешевые материалы, упрощали конструкции и вообще не выполняли часть работ, предусмотренных проектом. Также предоставляли поддельные документы и вводили в заблуждение проверяющих, - пояснили в судебном органе власти.

В результате мошеннических действий государству был причинен ущерб в размере более 12 миллионов рублей. Оба подсудимых не признали свою вину.

Суд приговорил генерального директора к 8 годам лишения свободы, а его заместителя - к 6 годам колонии общего режима.