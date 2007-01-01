Калужанин получил пять лет колонии за удар ножом

В понедельник, 27 октября, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора жителю Калуги за нанесение тяжких телесных повреждений.

По словам прокуратуры, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство, 51-летнего местного жителя.

— В июне между мужчиной и его сожительницей произошла домашняя ссора. Он взял нож со стола и нанёс им удар женщине в живот, а также колото-резаные повреждения руки, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.