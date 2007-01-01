Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали двоих мужчин за похищение, разбой и вымогательство
Новость дня Криминал

В Калуге задержали двоих мужчин за похищение, разбой и вымогательство

Дмитрий Ивьев
27.10, 14:17
0 356
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

32-летнего и 62-летнего калужан подозревают в жестоком преступлении: похищении человека, разбое и вымогательстве крупной суммы денег, сообщили 27 октября в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 20 октября они встретились со своим знакомым в одном из городских кафе и потребовали у него 2 миллиона 150 тысяч рублей. Когда мужчина отказался платить, его избили и заставили под угрозами написать долговую расписку на эту сумму. Затем преступники посадили его в машину и увезли в лес на окраине Калуги. Там они снова избивали его, угрожали оружием, забрали ключи и угнали его автомобиль.

Следователи вместе с полицией и сотрудниками ФСБ провели обыски в домах подозреваемых. У них изъяли газовый пистолет с патронами, обе машины - ту, на которой возили пострадавшего, и угнанный автомобиль потерпевшего, - долговую расписку, телефоны и другие важные улики. Назначены судебные экспертизы.

Суд уже отправил обоих подозреваемых под арест. Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkczUHZZTGZmY256QmFad29NTTI5cVE9PSIsInZhbHVlIjoiMmJ1YTZQeklTOWM0Z2JCTitJMGcxSHZMazVpN3Y2UVdoMUNzbHVhenRKR3QrUzdMOC90dFhucGVhelpXdWZUbmZSdCtYRnhCb0FLUW94WExUTlBOS0tHRjZlZERHa3ZKYjlKWkhwdThTUVJGMnN4c2ZxV091dDRyRmU5R1ozQk8yL0kxYS8valh1b2pZRGdoWGZLU1FveVQ0akpPUm5ncVgydnNSWUtoNi9xQWdjQUN4NTVyVVhXQ0FkOTdHNmp5Qm5RT2pyTUFZbjkrb1RXRUgwdVpRb0JBaGp2NEdMb0tRb1lTZCsyQkxibFN4Vzl4UldEYldGWUNHaThKMG9ETTlzQ3RDRFFRNjdlTmxGL09CbUNianBVOTN6ZGJ3YmpsYWtyWE8vWFh3dHRwdURXeGg3TDJhdUdBdmFkbCtmdEs5MFhoWTk4RExrandBM005Qk5oOGJ4bk1INldkcUVHNnNhRTdvSXpabFNlZ1B4THYyR0ZsZXJsTlRkUlh1QUU4dENhaDduR2ZSb01zYnVmZlAxQ1NzT00wTExTT0dDVlB5ZGVxL1dTT3NSR0xiU3NCWDZBUnExcEtEMGhKYjJXdyIsIm1hYyI6ImQ2NTljYTU0MDEzNmY0ZjUyYTFlN2E1MTVkODdlYzExNTQzNGE5MTNiZDc2OGJhNmFiN2Y2YTUxOWNkYjk0MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik4vczVXdUNJZUJqVGpqbndYcjkwV1E9PSIsInZhbHVlIjoialB0VUFtejRpNFNXaGhSeG5aTURqOTlFTGZScFZLMFBBR2hxVUczenBrYXZlUnh4aW5GNlpkSFFJR1dBNEQrZUF5ZEVkRkJNODN2WWdGZFNINld3a3ZqMU1vSTdFZThsZXBwUWp0WlpZdUJHU2tiNFhKK01rZ0lvUzdKb3QrQzl4NW8xRXFSWDVrbTdDamsya0Vpekl3WS8vNEVZdGNiZUJvRnc3WFZ3UjlzbEVVbk5lckxuQmtJK2xyRjBldFR3SFNhZE15Qnd4RE9QbDRZV3Fza2k1bEl0eEd5WGFVQ0JZdGdEK1BRRmh6VWJDYjYwWmtjOVB1N3BzS0M3V1hpSmRGa3hxTS94aXgrRVBwc2NTVzNCT2UvRzZWTFN1UEVzWnJxTmNBNWkybWdiTnNtekN2UUkxZDBhTlRNOUVuMTR4M1k5RDEzWVlOZ1RaT3FPcG1UYVgwdS9yZnYxZmxodUJJSitpVkFFVk5KRHZqMWJjdWU2M1JsUGI0Y2dReVgvMXcyRlkwZWNRUitxN0Jrc1NlT0h5RE10VnpjUThxaXZFOVNxdEhlZ2lacis0bTYyZ0RlMW1rK2NPbjBKd0h3UXRFbDF1bHVtUjl0Z2hZZ1ZCUlpBOUdYNmRab3FhL1NQUlJPa0lsWWxQeWxOZTZyZ3hqUnJHWUxZajR3bDR1V29sbmtEb0pBNkN3MXovZDlWNHk4b0JSOUtsMVE5TmJaVGhaZVQweUNSejUzLzlBQ3NZR3U1N0NVU3dTSHFBT3hXRHlHek5qUThiT0hiU0dsRUY5N1JhUkZmcFh3djd0MjZPQ0U4VG4veTJZMy9aQ2UxWDR6QzVuc0YyclBlbFN2NiIsIm1hYyI6IjU4YmZhNzdhZGY4YTNhMzMwZTA3MzM2YWMzOGI3MmZkNmMwNmIwZTk5MGFmNDAzZTc3ZjIwMjM4MjQ3YmU0NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+