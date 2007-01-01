В Калуге задержали двоих мужчин за похищение, разбой и вымогательство

32-летнего и 62-летнего калужан подозревают в жестоком преступлении: похищении человека, разбое и вымогательстве крупной суммы денег, сообщили 27 октября в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 20 октября они встретились со своим знакомым в одном из городских кафе и потребовали у него 2 миллиона 150 тысяч рублей. Когда мужчина отказался платить, его избили и заставили под угрозами написать долговую расписку на эту сумму. Затем преступники посадили его в машину и увезли в лес на окраине Калуги. Там они снова избивали его, угрожали оружием, забрали ключи и угнали его автомобиль.

Следователи вместе с полицией и сотрудниками ФСБ провели обыски в домах подозреваемых. У них изъяли газовый пистолет с патронами, обе машины - ту, на которой возили пострадавшего, и угнанный автомобиль потерпевшего, - долговую расписку, телефоны и другие важные улики. Назначены судебные экспертизы.

Суд уже отправил обоих подозреваемых под арест. Расследование продолжается.