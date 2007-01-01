Калужанин отдал мошенникам золото на 1,2 миллиона рублей

В Калуге местный житель стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 1,2 миллиона рублей, сообщили 27 октября в управлении МВД по Калужской области.

Сначала ему позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из СМС. Мужчина не заподозрил подвоха и продиктовал его. Сразу после этого раздался звонок от «представителя службы безопасности» портала «Госуслуги». Тот сообщил, что на имя калужанина якобы оформили кредиты, которые используют для преступной деятельности, и теперь он сам оказался в опасности.

Чтобы доказать свою честность, жертве предложили снять все свои сбережения, купить на них золотые слитки и передать их специальному курьеру. Мошенник заверил, что через пару дней золото обязательно вернут. Мужчина поверил и выполнил всё, как ему сказали.

Деньги, конечно, никто не вернул. Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас правоохранители ищут тех, кто стоит за этим обманом.