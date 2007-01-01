Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин отдал мошенникам золото на 1,2 миллиона рублей
Новость дня Криминал

Калужанин отдал мошенникам золото на 1,2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
27.10, 10:41
0 597
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге местный житель стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 1,2 миллиона рублей, сообщили 27 октября в управлении МВД по Калужской области.

Сначала ему позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из СМС. Мужчина не заподозрил подвоха и продиктовал его. Сразу после этого раздался звонок от «представителя службы безопасности» портала «Госуслуги». Тот сообщил, что на имя калужанина якобы оформили кредиты, которые используют для преступной деятельности, и теперь он сам оказался в опасности.

Чтобы доказать свою честность, жертве предложили снять все свои сбережения, купить на них золотые слитки и передать их специальному курьеру. Мошенник заверил, что через пару дней золото обязательно вернут. Мужчина поверил и выполнил всё, как ему сказали.

Деньги, конечно, никто не вернул. Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас правоохранители ищут тех, кто стоит за этим обманом.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing2ZGlZdkxRR0ZZTGNFMnZNM2c3eGc9PSIsInZhbHVlIjoiOEgyalRpaVpkOVM2YWgrU1hPMzZjU1NVSXNFSXF2L1RlTG5ObjFkMHlZeS96WG9WM2ptMGNXTStDclFralBieDlPaGlMR0xYSjJuREluU1FiZE1hKzMzZUlwaHdWb2dxOS9rUUlsVmJpWU5ITVd0TE4zUWJJeWxzdjE5eU0zdWtSYUZmOVBraGxNUnRjc0tmaVdqRFI0VFpnSm42RWtvcjZSY0pOU0FIN24rYW1LcGRlRXBDVXlJUCtjR3hmOFdzQVpkdEZiSlY3MUliWFltVzJqcFAvR1RJL3JrRTBBWDg2aE9tWlZRRThmVXdwYlFYNDc4RVA1THFzY0huUmpkMHE2OGlGWThpSmphc1N3dVJWUFYveWpYalVFRVpacFdaNXNVcGl4LzJJbU5wb0d3SVJMaG5lTWNDaGdheGJES1dWa3RTTkpYYUpLc1dsRnZUSHFseEZqeFlvb0xvZGZ2VWtFSkcrYVpXbUh3VXpFQ3E2ekN4SlFscjR4WjZ4bjVwanpDTFVYUWQxcmN1cis3alpUTjF1c1JXWGFDRTlBRUNyT0ZZdzYwaTdINDFyU1Bueis4Wk1KVWFzT1VpcnJobyIsIm1hYyI6IjdjNzFkYTdkMGJjMGNmYjUxOGQ2MDI4YjVhNjc0Mzc5OTg0YjA5NjQ5YTFmNzg3NDI3MWYxODRiN2ZiZTU4MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdVa3RwQUxlNGhpRWVCS1B6cE10M3c9PSIsInZhbHVlIjoiU085QlF4K29TMHBuZTZQbTU3cWNhVkJwMzJqeUZ2dkJnQ0RMU3AwUmp2cVhnWU1lOVhrcCtzOXM0bEU1Mk1GMEcvYXZjOUxEN3hoVUV5NWhReS90WTZqVmEySHJYUXBaT0hwL0xlTVp1eUp3QS9MMkRacUh0ZFo1Q1JMb0I3ODIzKzM3T1g4U0t1T0UxT2hrS1JMNE02b1JjMWlKaFprdE5qNndrZDJyQUx6YWxtMG9WaG84d1dSRjEzNEVQMklyMTZMTlZ6MElZZFAwZURFMWtTdnRZNVVzbG5WOHFLdUtKY3YvREhDMFBEOHRlTmcvMUFBOXBkZmUrUWR5dDFmTUpkc2FLMHQ4YzkvaGxFS08vcUtnYzFvbjdvTERYdWhFS1hpSEtESE1XcUwxVTBwY0dDeHltdHg2KzR3TmJUb21YMWs4dTJoWmdtVG11MmhiVG5ZRmtYTUpwTXlMNmNobGVIUVhlQ1hVS0EraHJBWTQ2bU9BNzgvREFQNlR4eGtLTGptSUlHQmFZWXFvSEFOcXNRUU1PR1lXYis1WjJZcUl4S3BOYUJ1YURDbjE4NGdHUC9aOCs0TVZGWVB1ZTQraEt5a3phN3hTSVY0YVZXcEgxMEplaGVXMUFWYm00elNjVDhWVnl5cWhDMk1EWVdOay9KREdwR01xM2tVK2t0T1Q3eXhSaXZLd0xrbDRYZ3hRSmhxTS95MTh6L0tCYkk2QXRrNm15TnRtR2FmYWlIVy9XcDVhNzNXdUhZK2I4K0ZuT2llM3B0V3lqRUZ0ck9WbEk4RmpZOUc5N2VoMWdNSFBrSm45Rk5taDJPL3k4M2ZCTUxUMUFMdDBCSy93ZlY2VyIsIm1hYyI6ImFhOTRiNWRlZDExNGJlNDhlOGYxMTNjNDliOWFhYmY5NmRkODc4YTkxNmVlN2UwMDBlNGEwZTJkZjAzNzljZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+