В Калуге вежливый угонщик оплатил парковку

В Калуге полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Женщина сообщила в полицию и рассказала, что пропала её дорогая машина. Вскоре стражи порядка нашли автомобиль и выяснили, кто им воспользовался.

По данным полиции, мужчина вместе с другом зашёл в один из гаражных кооперативов. Пока друг был внутри гаража, он вышел на улицу и увидел рядом припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Не удержавшись, сел за руль и поехал покататься по городу. После прогулки он даже поставил машину на платную парковку и оплатил стоянку.

Автомобиль вернули владелице - с машиной всё в порядке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине запретили покидать город.

Расследование продолжается. Если вину подтвердят, калужанину грозит до пяти лет колонии.