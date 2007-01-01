В Калуге бытовая ссора закончилась ножевым ранением и пятью годами колонии
В пятницу, 24 октября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора за умышленное причинение вреда тяжёлого вреда здоровью.
По словам суда, поводом для ссоры стал беспорядок в квартире.
— 30 июня мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей. У них возник конфликт. Он взял нож со стола и ударил женщину ножом в живот.
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь