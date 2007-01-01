В центре Калуги мужчина отдал мошенникам 2,8 миллиона рублей

Преступники обманули 88-летнего калужанина, сообщили в прокуратуре региона.

По телефону пенсионеру рассказали, что его купюры якобы нужно сдать на проверку сотруднику банка.

Калужанин поверил и три раза встречался с незнакомцами в центре города, передавая им крупные суммы. В общей сложности мужчина лишился 2,8 миллиона рублей. После этого преступники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас виновников ищут.