Главная Новости Криминал В Калуге женщина прописала в своей квартире 11 мигрантов
Новость дня Криминал

В Калуге женщина прописала в своей квартире 11 мигрантов

Дмитрий Ивьев
24.10, 15:15
Полиция установила 52-летнюю жительницу Калуги, которая оформляла фиктивную регистрацию для 11 иностранных граждан в своей квартире, сообщили 24 октября в УМВД.

Как выяснилось, ни один из этих людей на самом деле в её квартире не проживал. Женщина просто брала с них по 1000 рублей за услугу - чтобы у иностранцев была временная регистрация, необходимая для легального пребывания в России.

Теперь против калужанки возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Если суд докажет вину, ей грозит до трёх лет тюрьмы.

Женщина находится под подпиской о невыезде.

Новости по тегу
криминал
