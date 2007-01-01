В Калуге женщина воровала еду и бытовую химию из магазина

В полицию Калуги обратились представители торговой сети: из их магазина украли товары на сумму свыше 10 тысяч рублей, сообщили 24 октября в УМВД.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро установили подозреваемую - 46-летнюю местную жительницу, ранее уже судимую. Её нашли и привезли в отдел для разговора.

Выяснилось, что женщина живёт неподалёку от магазина и заходила туда не раз. Она брала с полок продукты и бытовую химию, складывала всё в тележку и спокойно уходила, не расплачиваясь.

По её словам, еду она оставляла себе, а химию - продавала прохожим на улице.

Полиция установила, что она совершила как минимум две такие кражи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пока женщина находится под подпиской о невыезде.