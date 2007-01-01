Афиша Обнинск
В Калуге суд отказался смягчить наказание убийце, зарубившему топором знакомого
В Калуге суд отказался смягчить наказание убийце, зарубившему топором знакомого

Евгения Родионова
24.10, 16:30
В пятницу, 24 октября, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отклонении просьбы 44-летнего заключённого о досрочном освобождении.

По словам ведомства, мужчина, осуждённый за жестокое убийство, просил заменить оставшийся срок тюрьмы на принудительные работы.

— В мае 2020 года с двумя знакомыми распивал спиртные напитки у водохранилища в Сычевском районе Смоленской области. В ходе ссоры он набросился на одного из них с топором и нанёс смертельные удары по голове и шее. После он закопал тело, которое было обнаружено в ходе поисковых операций в августе того же года. В 2022 году мужчина получил восемь лет колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Суд отказал в смягчении наказания.

