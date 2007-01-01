Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Калужанина задержали с крупной партией наркотиков
Криминал

Калужанина задержали с крупной партией наркотиков

Дмитрий Ивьев
24.10, 14:57
0 350
Сотрудники антинаркотического подразделения в Калужской области провели операцию и задержали 39-летнего жителя Боровского района по подозрению в распространении наркотиков.

При обыске в его доме нашли и изъяли 178,2 грамма марихуаны и ещё 77,1 грамма растительного сырья из конопли, содержащего наркотические вещества. Общий вес - более 250 граммов, что по закону считается крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение и оборот наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд уже отправил его под стражу. Расследование продолжается.

