Криминал
Криминал

Кировчанин получил 10 месяцев колонии за кражу из магазина

Евгения Родионова
24.10, 15:30
В пятницу, 24 октября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о признании виновным 43-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, он совершил кражу в магазине на сумму свыше 32 тысяч рублей.

— В июле мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из сетевых магазинов Кирова. Он воспользовался отсутствием внимания персонала и покупателей и украл товары, - рассказали в ведомстве.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Суд назначил наказание в виде 10 месяцев колонии строгого режима.

