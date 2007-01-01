Калужанина осудили за драку с полицейским

В четверг, 23 октября, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 28-летнему местному жителю.

По словам ведомства, он признан виновным за применение насилия к представителю власти.

— В январе сотрудник колонии возвращался домой после суточного дежурства в служебной форме. На одной из улиц Калуги к нему подошёл мужчина. Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил сотрудника кулаком по голове и высказал в отношении него и его близких угрозы применения насилия, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде двух лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.