В Калужской области будут расследовать дело о мошенничестве на четыре миллиона рублей
Криминал

В Калужской области будут расследовать дело о мошенничестве на четыре миллиона рублей

Евгения Родионова
23.10, 17:47
0 231
В четверг, 23 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о начале расследования уголовного дела о мошенничестве в Малоярославце.

По словам ведомства, у 43-летней местной жительницы похитили денежные средства в размере четырёх миллионов рублей.

— Неизвестный позвонил женщине и сообщил об утечке данных из Фонда социального страхования. После мошенники предложили ей обезопасить свои сбережения и перевести их на указанный ими банковский счёт. Она перевела им почти четыре миллиона рублей.

Прокуратура взяла дело на контроль.

криминал
криминал
