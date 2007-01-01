В Калужской области будут расследовать дело о мошенничестве на четыре миллиона рублей
В четверг, 23 октября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о начале расследования уголовного дела о мошенничестве в Малоярославце.
По словам ведомства, у 43-летней местной жительницы похитили денежные средства в размере четырёх миллионов рублей.
— Неизвестный позвонил женщине и сообщил об утечке данных из Фонда социального страхования. После мошенники предложили ей обезопасить свои сбережения и перевести их на указанный ими банковский счёт. Она перевела им почти четыре миллиона рублей.
Прокуратура взяла дело на контроль.
