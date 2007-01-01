Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области осудили мужчину за нападение на свою сожительницу
Криминал

В Калужской области осудили мужчину за нападение на свою сожительницу

Евгения Родионова
23.10, 17:07
0 250
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 23 октября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По словам ведомства, он совершил преступление в период испытательного срока по ранее вынесенному приговору.

— В марте мужчина находился в состоянии опьянения и на почве ревности нанёс сожительнице несколько ударов кулаком по лицу и один удар ножом в область плеча. Женщине был причинён легкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5zRkZwSldOMUVqZ0FMaWZTTWgxbUE9PSIsInZhbHVlIjoidVZuQ204RjZURGtFcmxMakpmL3pCY1dsQ0tjWFhJeXR4b29hMHEzMHRYeHA0RmRZM0IwM1pLUEFieFBZYkoxYXgvejJNWG5ZNWVYYmF5dVh6YjlxZ0lPK0pLVDNiTmw5ZktpMi9DY1U3ajcySm1seVBtellCT3BidWR5Z2dtSllzTkJDQ3lzUXpVREFQaEl0Y01Gb2xPOEwrTll3Z3ZwclVSaG1Cc2c3azc2SVdvYXNrV05IM3d0NUJRd0tmMzVvK29yLzlPZE85eHE4WG9ydUN4dWRFdElSYUd0VW01Nkl5RlpCdDBoRjhKMXA0L1pwK2hKakZPcVA2ejJ4a2Uxdkl4L3lycGswd2l0dTN1Mkh2Z25IZnRsZnVrUm41SXVVRmhSTkRqM0thRTZXS1ZsNWx5WUtjK05VcnkxWC9MTVNvVTY2OUVudzhrcDR6NStRT0JvdjhSMXV0ZEc2b3pUKzZBckVuY1haZGpieXZMUStLYTAxSkx2cXVQRUxXN01PZE0rcHhJelBUMWsxcHl2ZGcxYXE3UU5Eb1pEVWszdkRseGhmWTJrek84K0tRbkE5bmtKMm9jelpMcXJ5YlBrSCIsIm1hYyI6Ijk2NWIzMzE5MjVmYWMzMmVkMzNmOGRlNzg0MjlkN2VjOTEyMzFjNTRiNGRmZjY2YmY1ZmM1ZGJkZjVjZTljZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRuaU4wZWRGQnVybmJ1b1RoUURtQnc9PSIsInZhbHVlIjoiZExOMmRyT1ZJTlA5MUMxdG9NVEtZMjQ2V2lQcDJjSExqZzJMQmp0bmFmU1RIRnl1SkxWWVRpSmJDVDVjSU5JUW94MEMyZFppU0tJZWJkUUlPd01Kd0pZaWFSV3laeWNRQkJTcnRJUXR6WVRDRmR6alMyS1U4eC9tZTdLSHJULzNyRGd5WkZvNDR1THMva29ML3FRUmVnRFlrWDdTa2pKZmdhOW1DZVZuV1MxVS9TbU5oc205VllJTFEya0tZajYwb3hqSlhSd1RsREwycW1OdXFsK1psTkpFS0x6Yk4yRlMwWEd0SThEN2lkQjE0RTB1dUVtTHFQbDNoTEQwMmJrejJUd1dqbnhaVGNTRVdyUy9ZZEJnTTMyYlhpNXROcWlyVGF5MGMyaDUxMm5OQWMwUGZkU2hVU2dLQkFQV0NtMXJQVmRuNWV3WXRsT1hHQ0JnVVNVbG9maituL2F3czZMNEtabkw1SERDMzBwYU9idlROMjlUNlcyc2FpMmx0MTFmOUJhVHdqT3crMUNUS1JLRVFHcUZmUjRHWEtQOVdCVDRaaHlTL0h6SVRXWnZQbDVNZkMrYUUwV3QyNHJ4bGpOam8xMUVZZkVMbFh1V0lTZ0pjelQ3Y0hqMmpvNWkwS3p4eUhLMmZwV1NDcGlMSDlXYXNHUDJsckNLR2xndjRaUy80ZUlxczNXcXVRSk0xeTlNd3hmL2hRUEFpSU10c1ozQ1dhTlUxMUZCV2Q5bkJsbEZwL2VGbU51cUl1d2lidUQvcTF3Q3JPdThKL0pvdzlqY0Z4ejh3US9PdmRuZTJMeG5vR1RvUWxycTZjanpTTDdFRWZoUVBaSng5K3VYdE1zSSIsIm1hYyI6ImNmNjUyNDA1MDI3N2NkZGVlNjdjYmE0NTk3YWE0YWMwOGZkYWE0NzRjZWM1MDVlMzFjZmEzYTA0Mzc2ZTRmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+