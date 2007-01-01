В Калужской области осудили мужчину за нападение на свою сожительницу

В четверг, 23 октября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По словам ведомства, он совершил преступление в период испытательного срока по ранее вынесенному приговору.

— В марте мужчина находился в состоянии опьянения и на почве ревности нанёс сожительнице несколько ударов кулаком по лицу и один удар ножом в область плеча. Женщине был причинён легкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.