В Калужской области конфликт из-за телефона закончился поножовщиной

В Козельском районе завели дело на мужчину, который ранил ножом другого за отказ заплатить за найденный телефон.

В полицию Козельского района поступило сообщение из больницы: туда обратился мужчина с ножевыми ранениями. Сотрудники сразу выехали на место и начали разбираться, рассказали 23 октября в УМВД.

Выяснилось, что 42-летний местный житель нашёл на улице чужой телефон и решил его не возвращать бесплатно. Когда хозяин устройства позвонил, они договорились встретиться - якобы чтобы вернуть гаджет.

Но при встрече мужчина потребовал денег за возврат. Владелец отказался платить, между ними завязалась ссора - и тогда подозреваемый достал нож и нанёс владельцу гаджета как минимум два удара. После этого он бросил телефон на землю и скрылся, а пострадавший вызвал скорую.

Медэкспертиза показала, что вред здоровью был лёгким.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Сейчас идёт дознание.