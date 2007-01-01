Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калуге поймали мужчину, укравшего сумку и телефон из чужой машины 
Криминал

В Калуге поймали мужчину, укравшего сумку и телефон из чужой машины 

Дмитрий Ивьев
23.10, 14:59
0 479
Полицейские в Калуге задержали 53-летнего местного жителя, который похитил вещи из припаркованного автомобиля, сообщили 23 октября в УМВД по Калужской области.

Как выяснилось, мужчина шёл мимо склада и заметил несколько машин на стоянке. Дождавшись, пока владельцы уйдут, он подошёл к одной из них, заглянул внутрь и увидел женскую сумочку и мобильный телефон. Дверь оказалась незапертой - он просто открыл её, взял вещи и скрылся. 

Хозяйка автомобиля вскоре вернулась и обнаружила пропажу. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Женщина сразу обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого поместили под стражу - он сейчас находится в изоляторе.

Если суд признает его виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.

