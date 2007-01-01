Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области осудили предпринимателя и чиновницу за хищение бюджетных средств при ремонте дорог

Евгения Родионова
23.10, 11:27
0 597
В среду, 22 октября. Сухиничский районный суд сообщил о вынесении приговора по делу о хищении денег, выделенных на ремонт дорог и благоустройство посёлка Воротынск. Индивидуальный предприниматель и бывший директор муниципального учреждения признаны виновными в мошеннических схемах.

По словам суда, в 2022-2023 годах предприниматель предоставлял фиктивные документы о выполненных работах по ремонту дорог.

— Обвиняемый завышал объёмы и стоимость работ, похитив таким образом более 500 тысяч рублей. В 2023 году к мошенничеству присоединилась бывший директор учреждения «Воротынскблагоустройство». Она составляла подложные договоры и справки о якобы выполненных работах, что позволило им похитить ещё около 197 тысяч рублей , - рассказали в суде.

— В течение зимы 2023-2024 годов чиновница изготовила четыре фальшивых справки об уборке снега, похитив ещё 93 тысячи рублей бюджетных средств, - добавили в органе судебной власти.

Свою вину они не признали. С

уд назначил предпринимателю наказание в виде четырёх лет лишения свободы, а его сообщнице четыре года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ей запрещено занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет.

Суд обязал осуждённых полностью возместить причинённый ущерб администрации посёлка Воротынск, который в общей сложности составил около 490 тысяч рублей.

