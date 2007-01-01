Коварная калужанка оставила мужчину без телефона

В Малоярославце местный житель сообщил в полицию, что у него пропал смартфон стоимостью больше 20 тысяч рублей.

Как оказалось, накануне он познакомился на улице с женщиной, и они вместе пошли выпить. После разговора мужчина пошёл домой - и только там заметил, что телефона в кармане нет.

Полицейские быстро вышли на подозреваемую - ею оказалась местная 41-летняя жительница, ранее уже судимая.

Женщина призналась: она увидела, что мужчина сильно пьян, и незаметно вытащила у него из кармана куртки телефон. Потом продала его прохожим и потратила полученные деньги.

По этому случаю возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.