Криминал В Калуге мошенник обманул калужанина, которому нужны были документы 
Криминал

В Калуге мошенник обманул калужанина, которому нужны были документы 

Дмитрий Ивьев
22.10, 14:40
В полицию Калуги обратился местный житель. Он рассказал, что отдал 65 тысяч рублей за помощь в оформлении официального документа, но так ничего и не получил, сообщили 22 октября в полиции.

Выяснилось, что к нему обратился 33-летний местный житель, который пообещал всё оформить быстро и без проблем. Для этого он попросил передать пакет документов и перевести 65 000 рублей за услугу. Доверчивый калужанин перевёл деньги, но мошенник перестал выходить на связь.

Подозреваемого быстро нашли. Оказалось, что он уже судим. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вину докажут, виновнику грозит до пяти лет колонии.

