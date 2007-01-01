В Калужской области женщина получила 280 часов обязательных работ за избиение знакомого лопатой
В среду, 22 октября, прокуратура Жиздринского района признала виновной женщину за нанесение телесных повреждений.
По словам прокуратуры, 36- летняя местная жительница умышленно причинила лёгкий вред здоровью.
— В апреле женщина распивала спиртные напитки со знакомым. В ходе ссоры женщина взяла штыковую лопату и нанесла мужчине не менее 10 ударов по голове, - рассказали в ведомстве.
Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.
