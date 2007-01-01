Афиша Обнинск
В Калужской области женщина получила 280 часов обязательных работ за избиение знакомого лопатой

22.10, 19:01
В среду, 22 октября, прокуратура Жиздринского района признала виновной женщину за нанесение телесных повреждений.

По словам прокуратуры, 36- летняя местная жительница умышленно причинила лёгкий вред здоровью.

— В апреле женщина распивала спиртные напитки со знакомым. В ходе ссоры женщина взяла штыковую лопату и нанесла мужчине не менее 10 ударов по голове, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.

