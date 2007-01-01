В Калуге будут судить организаторов схемы фиктивного установления отцовства для мигрантов

Во вторник, 21 октября, прокуратура города Калуга сообщила о направлении суд уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

По словам прокуратуры, 45-летняя женщина и 42-летний мужчина разработали план совершения преступления.

— Мужчина должен был подыскивать иностранных граждан, заинтересованных в получении миграционного статуса и женщин, готовых устанавливать фиктивное отцовство иностранных граждан в отношении своих детей за деньги. Обвиняемая должна была инструктировать иностранных граждан о порядке и последовательности их действий в уполномоченных органах, - пояснили в ведомстве.

В результате действий обвиняемые организовали незаконное пребывание 3-х иностранных граждан.

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.