Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области будут судить мужчину за кражу имущества у знакомого
Криминал

В Калужской области будут судить мужчину за кражу имущества у знакомого

Евгения Родионова
22.10, 09:30
0 312
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 21 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже имущества и попытке похитить деньги с банковского счета.

По словам прокуратуры, он забрал забытую сумку своего знакомого с телефоном, банковской картой и музыкальной колонкой после совместного распития спиртных напитков.

— После этого он пытался оплатить покупки в магазинах с использованием похищенной банковской карты, на которой находились денежные средства на сумму свыше 32 тысяч рублей. Но успел потратить около пяти тысяч рублей, поскольку потерпевший обнаружил пропажу и заблокировал банковскую карту, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNySEdGMXcxQ0EwcTdJZ3VuN1E1bkE9PSIsInZhbHVlIjoiVktrYWQycklmYms0Ty83M1dwdDR6V2UvZUVLNHZkODlCbWhOL0Y4cEM5eUFRR2RkRHlyM0FLMlRxanRlOXpGM1o0UkpGYkFwdGY1Q2ovRzluWFN6cXFSdmtjWVh2Nk40QW5DU2VuVzJGVFczTjZxdXdPMXpsekQrREdNNkxXaHlKVHZnNFhkeDYvS0dxdFpobEY3TnVCL3h6MWJpMUJtRElzYXM3Mk9pWjF4OW9aaC9NcCtvYllTNEppOHRqZnplc013N3ZHa1Q5bVdCcFZSQ296c0taa014WUhFVVd3RFNJNDRNeFBxZWpjQkdzeEVMS2NWdkxiWjBoRy90N2lpdytLb3htOC9lL3djUitSYVR2WWxEZmtsNGVqY1VOOStucUg3M3hRbDFzeWpTbUNSWmpwbEFwMVFES3RVaFY1Z3RkSThNTnNCb1hyVnhjTWtkWVNjemdXYUs1c1hCRXhJN0h4Y1ZvbzZZWVdDaEdLNE50NGZBY3pTeDJ4d0JNM0ErVk5ZTlZZWFd4c0tPOGJtZWFXVEtFMUxUQzYvWXNZcTZZQzFacUxOUlJVeGNYOEk5VzQ3bFJJeHVOd3RvbU5QZCIsIm1hYyI6ImUzOTY3NTA3N2RiZmYyNTE0YTA1NzNmMTllNWI4OGVmZTA2NGU5OWQ4NmRiNzE2MGYxYzk3ZmEyMWQzM2I2OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdwT3N3NEZDTGFnUzliWTFvd0RZVVE9PSIsInZhbHVlIjoiL3BobU9wM1V6ektKeVlEN1NYcDk5aEt1eHVqMFV0OXcxYmRSMEwrUmNKZHlncFRYMW5KaEYyUnNscnpuNk9rczJ1cW9uVjBkbzBIQ2hWQUkvRC9TSEV0REhSMkdPWW8zWVk0NVllUnRYYjlzQ1psMzh6STh5SWIvWVg3dmlLUmtQSHhXVzFoTzFMMEk2SG9hcTFPTy9kQU5IRlFDYkpsQzFqTGJrRXp1Q3pNOW1uWGNOWnR1eG52VTBSU1MwaGluVUU2R0d4UXZoSTRiQnI0bmw2M1NDRlltZzR1cDQ4SDk5U1NmUXF1SklUdFkxL2NweENmK0JOS3Q3RThNdDVvdmxWNEYyaE95TS9DeGVQNVYwZUxCM2FYVGF4OE9taWsvN1hyN3Urdm0zYzJCelMzZExYOWVVekZKLzdLV0E0U2hjUlFra2gycHdhc0FKSG9BQ2xlS04yVGZwbXdTZU5tNDZKUEVIbHJRRHVxUVJCYWQ2cFNxUTlTWkFCdlNWOE8vMjhiMG9aQnhPcTNNRnNqeW42WGUyNzRXVU00cEQwUTdXTEVWWXhidTVGYldVNXlXRVJaUGdoc2xMS21lRTd2NzEyMjBEbXdFckJzbkVyU3ZnUSsrb2llY2lKNFMzSzZKYStYQ3lkTTJYc2pzVloyZFpPQXlsK2d1N2FVNDJpaUo0OStJeVVKVjFWUW44VGdYeDZOczVCUitjSXc4d3dGZ0VaVjBiYlNZODRzbTFGOS92VExMZldkQ2RjK00rMkRvakpjT1NycHl4eFVwSnR2dVJhS3FxdldxbFU0L2E0TU5sMFJpbWdnM2prRjBCbkRXVUdRekVjN1pidlZIOFpDNiIsIm1hYyI6IjM0ZGIyYzA5NDcyMmVkOTk3MTQ1NzUwNGUzNGNlYWU2MzMxYjBiZmQ2YjdjYmI2ZTkzYWFmNjI2OTNlYjQ0OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+