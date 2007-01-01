В Калужской области будут судить мужчину за кражу имущества у знакомого

Во вторник, 21 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже имущества и попытке похитить деньги с банковского счета.

По словам прокуратуры, он забрал забытую сумку своего знакомого с телефоном, банковской картой и музыкальной колонкой после совместного распития спиртных напитков.

— После этого он пытался оплатить покупки в магазинах с использованием похищенной банковской карты, на которой находились денежные средства на сумму свыше 32 тысяч рублей. Но успел потратить около пяти тысяч рублей, поскольку потерпевший обнаружил пропажу и заблокировал банковскую карту, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.