В Калужской области осудили бывшего чиновника и подрядчика за хищение бюджетных средств

Во вторник, 21 октября, прокуратура Бабынинского района сообщила о вынесении приговора по делу о хищении бюджетных денег.

По словам ведомства, был установлен факт перечисления бюджетных средств в качестве оплаты за невыполненные работы при исполнении муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги и уборке снега.

— Подсудимые похитили бюджетные денежные средства, выделенные на планировку территории по улице Школьной в посёлке Воротынск, предоставив недостоверные сведения о выполнении работ по заключенным контрактам, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил бывшему директору принудительные работы на четыре года с лишением права занимать должности, подрядчику дали четыре года колонии общего режима.