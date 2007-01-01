В Калуге 24-летний парень угнал машину друга и устроил аварию

Полиция завершила расследование дела в отношении 24-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля.

По данным УМВД, молодой человек гостил вместе с владельцем машины в одном из домов. Автомобиль хозяина стоял рядом. В какой-то момент хозяин отошёл, оставив ключи от машины на стиральной машине. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи, вышел на улицу, завёл чужую машину и поехал.

Проехав недалеко, он не справился с управлением и устроил ДТП. Очевидцы сразу вызвали полицию. Водителя задержали и доставили в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что у парня вообще нет прав, он был пьян и не имел при себе ни водительского удостоверения, ни страховки. На него составили сразу несколько протоколов: за вождение в нетрезвом виде без прав, отсутствие страховки и отсутствие документов при себе.

Теперь дело передано в суд.