Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге 24-летний парень угнал машину друга и устроил аварию
Криминал

В Калуге 24-летний парень угнал машину друга и устроил аварию

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:59
0 366
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полиция завершила расследование дела в отношении 24-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля.

По данным УМВД, молодой человек гостил вместе с владельцем машины в одном из домов. Автомобиль хозяина стоял рядом. В какой-то момент хозяин отошёл, оставив ключи от машины на стиральной машине. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи, вышел на улицу, завёл чужую машину и поехал.

Проехав недалеко, он не справился с управлением и устроил ДТП. Очевидцы сразу вызвали полицию. Водителя задержали и доставили в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что у парня вообще нет прав, он был пьян и не имел при себе ни водительского удостоверения, ни страховки. На него составили сразу несколько протоколов: за вождение в нетрезвом виде без прав, отсутствие страховки и отсутствие документов при себе.

Теперь дело передано в суд.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMrdWNxODhHcVhQMUZKN1JkZUgyQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiV25menJyelJ4WjdLUGE0cU1mNFdjR0ZZajR6ekRSVTRGTXhBdi8vNER6NUJPTnRuSmx0cXBwQ2M3NFRTNU5iL21KT0lYZURRY0p2NEUyN0lnSWpVV2VGYUxCcVBFV2sycTd3ZSswaW5wdGtmTnhFNXlaN0pxN2huZEFRdXFJNGd0THQ1eXlLWm9nNVpnSERTVkJMSW84Uzd6cUNveWRVYVlWclZIaGhhZW1hR29zcklVdzgyaVlHTldaaUllSTZ3L1FtSGtCbVZybm9tckFHeE4wU3I1YWZNRGk5UUtFZ0hwcG9ZTmVScXdIUlRyc245RE40bGFJN0lCRndjOERnRmlqSHk2ZTF2cGF0MElEQVQ0OU5KMXlKcllXRnRzeTIySTFlNkMwSU9lZTlZU3B4S1B3bXJ0SDZLc21jdFVOK0dkcllYRnZWbWRIVnRrbTNJa1l0Qkk3RndhU0ZyMG5obDAzTGpSSnFLWE91elkyakVpY0NtUXhqVGVDYWhlMHRuS0ZSMGNiOStVM3ROTGd3VjNDYmxmWWxON1RsUmZpaHVWN0ZUaGtKM2xjRXVENENtd3FMUFJPOUtjeCtodGRzOSIsIm1hYyI6IjkyYzNkNGZiY2I4MmU4YjY0MzVlMmNhYzIyODMyYjI4NWMzMTJiZjI4ZDUwMmY2ZTI0OTU0Mzk5NzE2ZTM4ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxlOVppeVNPQStOdUZ4SWF0K2pGMWc9PSIsInZhbHVlIjoiRkdML2V2c1dkd1p2Q3lNOTJrNGZuN0tiZGtwQXlJWkxkRW9FaEJuQWlpRVFsY1NBdVI2WkZoTzlKc0QyUFg4Sndac0ZmTEtpSW1JWUt3RlBJT1hPZGxuNkJkRWg2VVI2Qi9xa3ZzejE4U0R1Zm5NTHh5U0lCSEtLN3RyVEpzQWtvcE1GcWJFcVdCT2JTQmFLay9odG1NVFF0VXJXTmlLOGxlWitJRjVPdjI1THZ1NUN5U1llMmFWRENnNktMZFNvenZzRHhUSE0zSVRRWHJWbWlqZHkrZXhzWE5EMmhDSkdkdlpxakVVYi9wNjdDbGxrd0RHL2owQlZ2djNpelozWFBpZ3VtREZWQ2NyN2tySVkrdkhDUTMvYmgwMWpYVW0xQno5RnU1Q2UyVStyQU5xTDFXcW43Tk9sZFBIWHczZGF4QmVpalEyd0RxVkJudTNBcXozWFYrUmRSRkNUVzU0d2dMRFV3L2h0VUxvY0ptdmh6OFc4UDBBTnZ2TEZUL2NZMHAzbTVVUjFsUmpuT3F0ZHlLY1BWMFA0dGNHWXJHK3dBbTVoMVM1WkFIY1BsQTc2aGlQWkhIMnMrQTRRMkwxR1M2WUM3LzdyYkxOSEd5RzJiRUN1QksvVnpJbWZUSDA2cUowbGsrZ1ZnLzZuVjY3bTY3QkgyOTZTT0FZcFlra3AyZ3NuczFlZHJpWVk0QVNreEZXRjlJZ3RsVHlsU29McklCdVo2VVkvKzgwVUhYZUFDS1VVeXBNYitzSVpMWmFVTWdNVmZ3ZGIrQnBzQ3h5Q0ZZc0g0UW5RUEhTcDZjdlFWYlJkeC9acnFlT01YN1FkUXhnbysvN1pLUkFmOHZlUCIsIm1hYyI6IjFiY2YzMjVjYjJhMDY4NmNlZTQ5ZTUyYTlhMGFlYTFlMDU5Y2U0MWYzMzJlZmEyZjY0YmFkMDE0NjQyZGQ0NTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+