Жителю Подмосковья отказали в смягчении наказания за двойной поджог дома

В понедельник, 20 октября, прокуратура Калужской области сообщила об отказе осуждённому в замене неотбытого наказания более мягким за незаконное проникновение в жилище и уничтожение чужого имущества.

По словам прокуратуры, 44-летний осуждённый совершил преступление из личной неприязни.

— В декабре 2022 года в ночное время мужчина незаконно проник в жилой дом потерпевшей, расположенный в Наро-Фоминском городском округе Московской области и поджёг его. На следующий день уничтожил два сарая и имущество в них, - пояснили в ведомстве.

Ранее виновному было назначено наказание в виде трёх лет колонии-поселения, а также выплата компенсации имущественного ущерба на сумму около 900 тысяч рублей.

Суд отказал осуждённому в замене колонии на принудительные работы.