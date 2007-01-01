Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жителю Подмосковья отказали в смягчении наказания за двойной поджог дома
Криминал

Жителю Подмосковья отказали в смягчении наказания за двойной поджог дома

Евгения Родионова
21.10, 09:38
0 348
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 20 октября, прокуратура Калужской области сообщила об отказе осуждённому в замене неотбытого наказания более мягким за незаконное проникновение в жилище и уничтожение чужого имущества.

По словам прокуратуры, 44-летний осуждённый совершил преступление из личной неприязни.

— В декабре 2022 года в ночное время мужчина незаконно проник в жилой дом потерпевшей, расположенный в Наро-Фоминском городском округе Московской области и поджёг его. На следующий день уничтожил два сарая и имущество в них, - пояснили в ведомстве.

Ранее виновному было назначено наказание в виде трёх лет колонии-поселения, а также выплата компенсации имущественного ущерба на сумму около 900 тысяч рублей.

Суд отказал осуждённому в замене колонии на принудительные работы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFBbXl3NTk0bDRrZ2cwNGp4bUhDcUE9PSIsInZhbHVlIjoiMmxxSGx2eWhmZUFxTzlaQUlycXk0Y1hwT3kvbTRvTnlSeUF2T0RVWC9WZkowM29mcEw4UFcyKzJFVkVJQm1RZ0hrRlBKeTVDZHdhK05qNW9uaGIyYWZDVXRMV3pZd1p0UVRMYXhlMkpEanBUZm9RcVdESHd5bEd0TTBSQTd2MHQ2RWhhNzNISklWY0Fxc3ZYVGtuZ1VtY3dtS0daNmZ2djI0alBQaGQvYWR5RjE5a0orbDg2bzBzR05mdWMraE5OVlJ6OHBsN0dtbHhDcHNlT2NnS2lvVDd5UnNoVmJ4diszTXc0L3NsU1AxRjBkZW5UbUVJbWpBNFdpU0FDUnRvenAzU2lCbUhxM3M5aHFPMnlkNFpIYitqYWdvSThDdXV4OUNrMzNHemxEdjFRd1RVUzV2cVMvSGR0MjRGeEVoVFgyVFdlNXJBL0dHNVVaR1NrREJPL2ZuVTN2MlhUYzdxeGNyRXdsa0c5UDBVd2dNK20vSjc3M1Y2TlNrQUJVWHM1NGxVanVnMHkxYzNpSlRMYnUwUTdFU2M1Ny9adkw5YlRML2c1ZUJPN0lxNVVWalh1WURSQTZUaXM3Y3dIeWZ0dSIsIm1hYyI6ImRjY2VmMDdkOGEwYzMyMTU2MjNmZDFmMDMwZWE5MzRhOTBiNTI1MjBlN2EyYjQ2ODE5ODdlODZlY2YxN2VmNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNtazFGUzltNDNueEtiSE5IVnp2cGc9PSIsInZhbHVlIjoiWjFWNll5cXUrWTFNTkl3OWttRkxBYU1LRXIwNEU0ZTliTmxNRXVGbkVpcUMyOWVtQ3VvUS9PV2hWM2FSS0dLVDhHajJ4SEZ4MnBkUndRb3NwenJqREdWTHRGS04xUmNLanlBMDB0ai9SR2l6RGNFYXRsRUhTWjZJOVYrV2poeVVYdEltcElHMkx4RklKYmRndXZ1ZmtEYWdiMnVMTU4xTTE4VTdudGVHUGZPR2NGelB3WnRmOFllbDJRRWhZWTZlWGMwcFZlRkpNWU95YUdjT1VVbzBxajk5eldHNGNLdkkwKzNvVTZnNzlyUzYzMGtIbUR0WENPOUJOMmJ0YmNNcXRLbU5XUTA1TWlXVDZpUTdsSDBTeHo4TC9SZXFhQmxsSFg5eXU0NE1BNmtBMFZCcDFhY1NidUFxbUdnYTE1MmhVL0t2WmZIYmtuOXgvbk4yWlJpSHB2ZCszZVEvQ2ZzNGdKRlBMKzcwRDExdkJ6NlRIZjRmTUNYOHZaWFAwdTFVOGhvSzJ0T1lBcitqdnNWb2VGcXViMUhIMDhBV2d3ZjVieVlIMmVmZ015TXhLL0hub3FnRnFxLzltZ1pic2dNdVgyNndzVzM3N0ZkekRlTXZWTkoxZ0tFSUx1SHhIM0xYOXdzOGpZU1ZRdnBVSVNFSmN1M0ZBSGtBZ2N2cTFkZ05BNWNzaXdZYm91U1pEcWlRL1hrUVNQamhkSCtLNE9RZmR6dGZkN0lHbnUzZ0d1bVhJN0hWM0tucUMrVVo5M1Z6MVlXTEVVQ1VkTFQ5RnVlRVhCNlJCeklhV0wzQU11SHJmZkhVTXhhK0Q4SjJmL3R5Qm90TkFWZ3BOVVR6c2VTTCIsIm1hYyI6ImQ0ZDYxMjQ2ZDk4YjIzZGJhZjQwYmE3ODAxNWE0ZjA2Mjg2ZTY4ZTE4NWVmZTNlZGI3Y2Y3MGE5MDAxOTllY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+