В почтовом отделении калужского посёлка похитили более 600 тысяч рублей
В понедельник, 20 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в АО «Почта России».
По словам прокуратуры, предварительно украдено сумма более 600 тысяч рублей.
— В октябре в ночное время неизвестные лица незаконно проникли в помещение отделения почты в посёлке Думиничи и выкрали деньги, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла дело на контроль.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь