Главная Новости Криминал В почтовом отделении калужского посёлка похитили более 600 тысяч рублей
Криминал

В почтовом отделении калужского посёлка похитили более 600 тысяч рублей

Евгения Родионова
20.10, 17:07
0 370
В понедельник, 20 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в АО «Почта России».

По словам прокуратуры, предварительно украдено сумма более 600 тысяч рублей.

— В октябре в ночное время неизвестные лица незаконно проникли в помещение отделения почты в посёлке Думиничи и выкрали деньги, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла дело на контроль.

