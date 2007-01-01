Калужанка прописала у себя 13 мигрантов

В Малоярославце полиция выявила женщину, которая незаконно зарегистрировала у себя в квартире 13 иностранцев.

Как выяснилось, 46-летняя местная жительница оформила этим людям регистрацию по месту пребывания, но на самом деле никто из них в её квартире не жил. За такие услуги она брала деньги.

Полицейские провели проверку и установили, что все эти регистрации - фиктивные. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранца». По закону за такое преступление можно получить до трёх лет колонии.

Пока женщине запретили покидать город - она подписала обязательство не выезжать и вести себя надлежащим образом. Расследование продолжается, рассказали 20 октября в полиции.