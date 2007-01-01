Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка прописала у себя 13 мигрантов
Криминал

Калужанка прописала у себя 13 мигрантов

Дмитрий Ивьев
20.10, 12:35
0 341
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Малоярославце полиция выявила женщину, которая незаконно зарегистрировала у себя в квартире 13 иностранцев.

Как выяснилось, 46-летняя местная жительница оформила этим людям регистрацию по месту пребывания, но на самом деле никто из них в её квартире не жил. За такие услуги она брала деньги.

Полицейские провели проверку и установили, что все эти регистрации - фиктивные. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранца». По закону за такое преступление можно получить до трёх лет колонии.

Пока женщине запретили покидать город - она подписала обязательство не выезжать и вести себя надлежащим образом. Расследование продолжается, рассказали 20 октября в полиции.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldZNXY3VHJsTnV4S2Viamd0UlJGMEE9PSIsInZhbHVlIjoiSHZ5UmgrQ0RJbFRSVlpOU3Y0WFIySEFaekZRd1o1emhqbGxxeElOSzFEYnVVVUdhaVE1WFFLTFZhUkliYmhKY1BTTzE2VDZZQWpmVVdpdVRRVmpHeDQzdk43U0R3amlaYllIdExqMk04Mk1aNXNDOFJhYXdLQ29CQUNCcXh5ckJqQmpZaDQrVGN5c0NSb25OSzRUZ0E5dUFHa2pLNktTV1liV2xCTHFkZWlGOEJJdHZyYXQwejFCOURBNVpoeGh3Y0FCZEJTWTJNNXdROGxRNmNCLzJWeTNDcTlrbDFCRUJzdjR1WXFZLzlqUjQyOHF2aGJ0V2J4TzdxTi9VUWFVV3ZJYjJVekpQYmNqYmZLcVd0UWp6MzkrTDN3YThvM3RSQ3ptcG91S2dOVVpCbHJXZWpxaU5pQjUzTFVaZGFBUmV1OHBmRXVxQlNpZjJEMTBWZUgxRVYvNmxjL1VjcWR6N3Z2L3RRbGxvQlVmQlYwYXBZdTBiL015Q3pYMUVUd0sxM1hWcnQrS2k2cmNzb29heE9lVG5YckRDKzk1VG1JNWJXdmhXckFLVVhCMExmL3QwdEEyRVN6Q1h5RHJQNVFnTSIsIm1hYyI6ImUwNDQ4Y2U5YjI0ZDdkNTE4YWJjYjkyMmRiNjNlNTQ5ODQ1MWMwOWJkMGQ3MDMxYWNjODJiM2ZjOWM1YTQwMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InYreDY0UG1lZUJHQU8yaUNtZXhYd3c9PSIsInZhbHVlIjoiZEZyYXFHbVRVT2FJOHFrMVIya1Nmd3h5dmtpQ0lyR0F5M3U2SHU0d3BjL05OOW9nVVVWS0lTY2F6NjBLN3psY3dOUS9OVURaNFRUWVpjVnlSZVFmcnpIdzA1cDRncmtKZXA3b3ZLUnZkN3MrK0NzWjNMQnREMWlMeTd3SGkrUSs5THM1eXJzU2FrNWUwNE9vajFWYVdkS0YyVzYyWEdrN0IzUCtRUzRKYVg3Z1NlcEwzZExTeXlHbmEyRFl2QS9UNXZzS0xqcGpOSG00SXJsTU1HNEt0K3Z4OVNlclNBZHd6dEZjdDlVdStQTU9hcmFZdUwrWUlPWGk3eDJNcjJYUy9CZXZNR2MrZXM4TjZNQnI4dDBId0JtOFNjYmkvNnFVNnB5RGxxczljdUNZcE5IMk83TUc4TjE4Q1FjTlluL3o3Q0VLRTVVaHBJckRTN0JNK003RForcmw1VjJSY3ZRTmtsdUdNMHhUczlvWXpMUktQMjRWZjdWTU9rVE9RWUYvazlmK2J2S1BOMk1wQXIzWU9SOVptRENFVmdUUEVPNkowUm9FVFVKQVFNdmhaWENOQi9ubC9BWVZGSHNhMlJZZ0hxWTkrY2FyQkE2UUZ0anFFSkZtWjBaZHlUMW9ya2dPMlRWTEtjVnlkL1F4ZHZ4V0cySTFIc0pQbmNSS2hEaC95UnBzd0s5bWdVUERPVDRYdlBEdlFBTGxJR2ZJaWxvUC83SDVadHhzazN6WkJ0NU5iaGNrMUxWYkN3cldIMHVJcEpzL3ljZjJZaWhmbS8zdCtCcWVPNmc2MlFQSU1iTGhsYkpwVW5rVnh3aDdXc2J0azUxK2kzaTlLc0RFUmVJViIsIm1hYyI6ImFhM2JkZTBhMmFjY2ViNzZmYjM3YzlmZTBmYzViYzMyOTM4ZTFkMDdjZjg5MjgxZmQzMzYwNTUxMTAxNGUyNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+