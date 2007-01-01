Калужанина обманул мужчина, притворившийся проституткой

В суд передадут жителя Подмосковья, который обманул калужанина, выдав себя за девушку, предлагающую интимные услуги.

Следствие по делу завершено. 33-летнему мужчине из Московской области предъявили обвинение в мошенничестве.

По версии следователей, злоумышленник разместил на одном из сайтов объявление от имени вымышленной девушки, прикрепив к нему чужую фотографию, найденную в интернете. Когда калужанин откликнулся на объявление, мошенник с помощью программы изменил свой голос на женский и начал с ним переписку.

Он убедил мужчину внести предоплату и «страховку», и тот перевёл ему более 100 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счёт, обманщик перестал выходить на связь.

Полицейские быстро выяснили личность подозреваемого, нашли его место жительства и задержали в Московской области.

Теперь дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.