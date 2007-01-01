Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области арестовали мужчину за попытку убийства

Евгения Родионова
17.10, 19:21
В пятницу, 17 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила о заключении под стражу 42-летнего местного жителя.

По версии следствия, он покушался на жизнь женщины.

— Предварительно устновлено, что 13 октября мужчина со своей 38-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства в посёлке Товарково. Между ними произошёл конфликт. Мужчина нанёс женщине три удара ножом в область груди и конечностей. Ей удалось покинуть квартиру. Она госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали ведомстве.

