Криминал

Козельчанин получил 5 лет колонии за покупку наркотиков через закладку

Евгения Родионова
17.10, 12:29
В пятницу, 17 октября, прокуратура Козельского района сообщила о признании 33-летнего местного жителя виновным за незаконный оборот наркотиков.

По словам прокуратуры, мужчина купил наркотики для личного потребления.

— В начале июня подсудимый посредством тайника-закладки приобрел наркотическое средство массой свыше одного грамма. Он был задержан, наркотики изъяты, - пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

