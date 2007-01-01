Козельчанин получил 5 лет колонии за покупку наркотиков через закладку
В пятницу, 17 октября, прокуратура Козельского района сообщила о признании 33-летнего местного жителя виновным за незаконный оборот наркотиков.
По словам прокуратуры, мужчина купил наркотики для личного потребления.
— В начале июня подсудимый посредством тайника-закладки приобрел наркотическое средство массой свыше одного грамма. Он был задержан, наркотики изъяты, - пояснили в ведомстве.
Мужчине назначили наказание виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
