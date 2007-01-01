Калужанка попалась на мошенничестве с детскими пособиями

По данным следствия, 48-летняя женщина из Малоярославецкого района купила у посредников поддельное свидетельство о рождении - якобы у неё родились двое близнецов. С этим фальшивым документом она обратилась в соцзащиту и оформила выплаты на одного из «несуществующих» детей. Деньги она получала вплоть до 2025 года, сообщили 17 октября в полиции.

В итоге ущерб бюджету превысил 900 тысяч рублей.

Расследование завершено, и дело передано в суд. Женщине грозит уголовное наказание за мошенничество в крупном размере.