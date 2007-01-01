В Калужской области троих молодых людей будут судить за организацию сети наркозакладок
В четверг, 16 октября, прокуратура Козельского района сообщила о направлении в суд уголовного дела по незаконному обороту наркотических средств.
По словам прокуратуры, двое 19-летних жителей региона и один 18-летний совершили 39 тайников с наркотиками.
— В период с января по июнь трое молодых людей разместили 10 тайников-закладок с наркотическими средствами на территории Калуги, а также 39 закладок на территории Козельска общей массой свыше 80 грамм.
Преступники были задержаны сотрудниками полиции.
