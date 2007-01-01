Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Калужанин обманул шесть человек с продажей машин
Криминал

Калужанин обманул шесть человек с продажей машин

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:30
0 366
В Калуге завершили расследование дела против 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в крупном мошенничестве - он обманул шестерых человек, притворяясь посредником при покупке и продаже автомобилей, сообщили 16 октября в полиции.

По данным следствия, сначала к нему обратился знакомый с предложением вместе купить машину и потом перепродать её, разделив прибыль. Мужчина согласился, получил от товарища более 350 тысяч рублей, купил автомобиль, а затем тайком продал его за 600 тысяч и оставил все деньги себе.

В других случаях люди просили его помочь продать их машины. Он якобы находил покупателей, но на самом деле сам оформлял поддельные договоры купли-продажи и переводил автомобили на третьих лиц без ведома владельцев. Всю вырученную сумму присваивал.

Общий ущерб составил почти 3 миллиона рублей. Полицейским удалось установить, где находятся похищенные машины, - на них наложены запреты на любые регистрационные действия.

Теперь дело передано в суд. Если вину подтвердят, мужчине грозит до 6 лет колонии.

криминал
