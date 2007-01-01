Калужанин воровал заказы из пункта выдачи

В Калуге местного жителя 26 лет подозревают в краже из пункта выдачи заказов. Ущерб составил больше 50 тысяч рублей, сообщили 15 октября в полиции.

Владелец пункта выдачи заметил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники сразу изучили записи с камер и быстро нашли вора - им оказался бывший работник этого же пункта, ранее уже судимый.

Выяснилось, что молодой человек использовал служебный аккаунт, чтобы делать заказы от имени других людей. Когда посылки приходили на пункт выдачи, он прятал их в мусорные пакеты, уносил домой, а в системе отмечал, что товар так и не доставили. Администратор заметила нестыковки во время проверки - товаров не хватало.

Сам подозреваемый признался, что всё украденное оставлял себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Пока мужчине запретили уезжать из города - он дал подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.