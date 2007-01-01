На предприятии в Калуге воровали электричество ради криптовалют
В среду, 15 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба.
- С мая по сентябрь сотрудники одного из калужских предприятий, действуя из корыстных побуждений, незаконно установили на территории организации три майнинговые фермы для добычи криптовалют, - прокомментировали в Следственном комитете. - Это привело к значительному увеличению расходов предприятия на оплату электроэнергии.
Ущерб оценивается в миллион рублей.
Сейчас ведется расследование. Оборудование изъято.
