На предприятии в Калуге воровали электричество ради криптовалют
Новость дня Криминал

На предприятии в Калуге воровали электричество ради криптовалют

Дмитрий Ивьев
15.10, 15:09
В среду, 15 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба.

- С мая по сентябрь сотрудники одного из калужских предприятий, действуя из корыстных побуждений, незаконно установили на территории организации три майнинговые фермы для добычи криптовалют, - прокомментировали в Следственном комитете. - Это привело к значительному увеличению расходов предприятия на оплату электроэнергии.

Ущерб оценивается в миллион рублей.

Сейчас ведется расследование. Оборудование изъято.

