В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины от ножевого ранения
В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины от ножевого ранения

Евгения Родионова
14.10, 19:30
Во вторник, 14 октября, прокуратура Жуковского района сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела по факту убийства местного жителя.

По словам прокуратуры, в октябре 29-летняя жительница города Жукова распивала алкоголь с сожителем в своём доме на улице Юбилейной и нанесла ему телесные повреждения.

— В ходе ссоры женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в заднюю поверхность правого бедра. От ранения он скончался, - рассказали в ведомстве.

