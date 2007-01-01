Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин вырвал золотую цепочку у знакомого и убежал
Криминал

Калужанин вырвал золотую цепочку у знакомого и убежал

Дмитрий Ивьев
14.10, 14:18
0 317
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель: у него дома украли золотую цепочку стоимостью свыше 580 тысяч рублей.

Как выяснилось, к потерпевшему пришёл в гости знакомый. Во время разговора тот внезапно сорвал цепочку с шеи хозяина и убежал.

Полицейские быстро нашли подозреваемого - это оказался местный 42-летний житель. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел. Мужчина рассказал, что спрятал цепочку неподалёку от дома потерпевшего. Полицейские нашли украшение и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Расследование продолжается. Если вину подтвердят, мужчине грозит до семи лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd5b3EwdThQcHc1RjBWNlR6UnkwTWc9PSIsInZhbHVlIjoidXFYSkRCWm5XeGtXT3F1TGpneDFjWElOYkRwNENwMlhzcGkrcjVqeGkzbVdBeUQ3dVVKeEkvZDcyeFA5anYrSWVWejBYakNyVVRKeFdBaXcvTmxIb1hpM24wK3J4UXRhUHRqVXNpRk1NbGxiSUhDMzVhTnpzQm5neVhxM1RxNEo1eElqbVFIa1I0N203TEtSL1V3UXV5K1pGR1RjOTdjbGwzNXE2TmE0cnkwNU1nYlpDbUF5VWtZa2JKTGxsWFBERkkyYlRLbFN3ZWRYMmhxdWg3L1o1aTgwNlpmR0lUZzEyemgxYTZzZThVeGI3bWxOQ0htajdsMFBYdlptSkQrK1l6RU9KN2p0TWU3NlNlbjcvK1NtY0xRL3ZBSUlBUkRMTUhmOXBqZDk1d2R2czNlN1lRbmFUOGpDdTF4bUdJc1o5RmVMZ0V1QkhwYzhUdXYrcExiN2pCaVAzVmxITnJ5UnRvRDRHTjlOb2JrN01DNHM2dHBNWjZCcWVObDhQZ0tOWURWcHFKMDlnamlOSGlBK01QR1J5a3h0aThJdlQ4bUxxdTNWenVjT3NFS0VUZ2pLMlo3WGVQbmNIL3Z5QjZocyIsIm1hYyI6ImFmNjI2ZTlmNWM4NDk2NjY2ODIwZGQ4ODgxOTRlZDAyZWI2YzlmZWY3OWI5NTYzYTMyMDhhMTdkMTQ2ZmE5MGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNJVmxVZjByWTlRN0pBMHVDenVyOXc9PSIsInZhbHVlIjoicExaV3puc3pOcVFtUmx6ZGVGTnh5Y0Z4YTRwQkU2NFc2RGRLd2tYY0UxeS9HWEpHbFRkTmdxakNMdmc0TFBnNjFhVnRXNE1HWjFsTm1EZ3Uyb3Q2dkNuZndISzJhbmszYlFiVVFVbnh4QzhOSDBNQ0s1QmlFL2xzMXlxaHhnYlFrbHpIcS9KZUErc0EraStHa3ZUNmwxTUVia2dUL2hNWFJPWUJCY1MyZDNteFkrWTZ3UVU0ejNTQ0RqbFJRdE9PRlQycFFJUmtMdFI3U3NlM2lWanFSZGhpMXBuWUJrMXdnak5MeElZa0NLcEJFRnBJN3JBbUlqeHJrakN0dVBKb0NlbzZ6VFJJa1F4RHVaK2g1NHRtd2htdWEvam5nYjJabGVuQnQrRE95MStwVXdpdVQyS0wxZDZHR1lncm1Sc1B6eVZYKzdzNzF5K1NIZjRwSS8yeHppUnRoMEJ6L080a3A5Y2l4TTNPN1lpMDAxTmJwbmVUQkdab3RSYnJpYklndjI1akdPOVJMNzR3RUtGQ2liV3RQTmk4ZThGdDU3REN6RDBZUkpuSHhXOFhROW1UbGgvR09EQkw4eTdGWW9rdUxnNGNaZFpYNlRvK1B3TFg0U002M2QrYTBEVWp3aWtVMUdqcUR5dmtCanRUNHNjcjAzZHlqQ0dva05CS3U4SFJOTnVjOVJHUTJPdWlKQTlXL29wWE1nSFFIV0NVOU84Y3dZTGtmOG5EVm1RZStzVUdTbUlwa3dmWWhDYW1JM3FVQlozdnNEN1hZdDhOemJ3ejhBais5RWRtZHhiaUQ4Skl3bUZjT0JCdU1md2FZTTdTNHN0d2tWb2tmYmxzamZuOCIsIm1hYyI6IjlkYjI1ZjUyZWNkZWQ1NGQ5NzQ5MjQxN2I0Zjk3NThkODZiNDZmYzY5NGMyM2FlNzVjZTEzMzUzZGRkNWQzYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+