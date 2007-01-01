Калужанин вырвал золотую цепочку у знакомого и убежал

В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель: у него дома украли золотую цепочку стоимостью свыше 580 тысяч рублей.

Как выяснилось, к потерпевшему пришёл в гости знакомый. Во время разговора тот внезапно сорвал цепочку с шеи хозяина и убежал.

Полицейские быстро нашли подозреваемого - это оказался местный 42-летний житель. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел. Мужчина рассказал, что спрятал цепочку неподалёку от дома потерпевшего. Полицейские нашли украшение и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Расследование продолжается. Если вину подтвердят, мужчине грозит до семи лет колонии.