20-летнего жителя Обнинска осудили за незаконный оборот наркотиков
Криминал

20-летнего жителя Обнинска осудили за незаконный оборот наркотиков

Евгения Родионова
14.10, 15:55
Во вторник, 14 октября, прокуратура сообщила о вынесении приговора местному жителю за незаконный оборот наркотиков.

По словам прокуратуры, он вступил в организованную преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств.

— В апреле молодой человек был задержан сотрудниками полиции. При нем были обнаружены и изъяты 18 свертков общей массой около 30 грамм с производным наркотического средства, - рассказали в ведомстве.

Также обнаружены и изъяты 24 закладки с наркотическими средствами.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

