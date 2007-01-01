Калужанин попался на краже золота

В Калуге полиция установила мужчину, похитившего у своей сожительницы ювелирную монету стоимостью больше 90 тысяч рублей.

По данным следствия, 46-летний ранее судимый мужчина поругался с женщиной, после чего она ушла к подруге, а он остался один в квартире. Воспользовавшись моментом, он перерыл её вещи, нашёл монету и забрал её себе. Позже он сдал её в ломбард и потратил вырученные деньги.

Когда женщина вернулась и обнаружила пропажу, она сразу обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине запретили покидать город - он подписал обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Если вину подтвердят, калужанину грозит до пяти лет колонии.