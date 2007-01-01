Афиша Обнинск
Криминал В Калужской области осудили гражданина Молдовы за ограбление попутчика в электричке
Криминал

В Калужской области осудили гражданина Молдовы за ограбление попутчика в электричке

Евгения Родионова
13.10, 09:40
В пятницу, 10 октября, объединённая пресс-служба судов сообщила о вынесении приговора 39-летнему гражданину Республики Молдова.

По словам Малоярославецкого районного суда, мужчина ограбил попутчика в электричке Москва-Калуга в феврале 2025 года.

— Подсудимый и его сообщник распивали спиртное в вагоне электропоезда вместе с другим пассажиром. Внезапно они набросились на своего собутыльника, избили, забрали мобильный телефон марки «Realme», деньги и другие личные вещи, - рассказали в суде.

— Пострадавший попытался вернуть своё имущество, но мужчины снова избили его и вытолкали из вагона на платформе "140 км", - добавили органе судебной власти.

Общая сумма ущерба составила 5455 рублей.

Гражданин Молдовы приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Его сообщника будут судить отдельно.

