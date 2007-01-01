Афиша Обнинск
Криминал При строительстве школы в Кирове разворовано 1,7 млн рублей
Криминал

При строительстве школы в Кирове разворовано 1,7 млн рублей

Как сообщили 10 октября, в пятницу органы следственного комитета по Калужской области, суд закончил рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупном размере
Михаил Тырин
11.10, 09:41
0 318
Согласно материалам дела, три года назад директор фирмы-подрядчика и инженер производственно-технического отдела реализовали мошенническую схему для хищения бюджетных средств.

При строительстве детской школы искусств они закупили дешевые и некачественные материалы взамен тех, которые были указаны в смете, а "сэкономленные" средства присвоили.

Один из виновных к моменту вынесения приговора скончался. Второму же суд назначил наказание в виде четырех лет условно и штрафа 120 тысяч рублей, учтя наличие трех несовершеннолетних детей на иждивении.

Для возмещения ущерба его имущество было арестовано еще в ходе следствия.

Партнёрские новости
