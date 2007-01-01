Кировчанина будут судить за кражу автомобиля стоимостью 2,5 миллиона

В пятницу, 10 октября, прокуратура Боровского района возбудила уголовное дело за кражу дорогостоящего автомобиля.

По версии следствия, 47-летний житель Калужской области пытался продать похищенный автомобиль в Кировском районе.

— Весной мужчина прибыл на территорию Боровского района с целью хищения автомобиля «Toyota RAV 4»: отключил сигнализацию, проник в салон и уехал. Также он заменил номера на поддельные, - рассказали в ведомстве.

Мужчина может получить до 10 лет лишения свободы.