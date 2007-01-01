Афиша Обнинск
Криминал В Калуге мошенник обманул девушку в торговом центре
Криминал

В Калуге мошенник обманул девушку в торговом центре

Дмитрий Ивьев
10.10, 10:46
Полиция завершила расследование дела против 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. Он обманул девушку, выдав дешёвую подделку за дорогой смартфон, рассказали 10 октября в УМВД.

По данным следствия, молодой человек подошёл к незнакомке в торговом центре и предложил купить у него почти новый телефон известной марки за 30 тысяч рублей, хотя в магазине такая модель стоит свыше 100 тысяч. Он объяснил низкую цену трудным положением и срочной нуждой в деньгах.

Девушка поверила и отдала ему свой старый телефон той же марки, доплатив ещё 10 тысяч рублей. Однако дома она обнаружила, что купленный гаджет - подделка. Попытки связаться с продавцом были неудачными.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Полиция быстро установила личность подозреваемого и доставила его в отдел. Там он признался, что сразу после сделки продал настоящий телефон прохожему на улице за 9 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

