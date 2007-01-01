В Калуге поймали мужчину, который потратил деньги с чужой карты

В Калуге полиция установила подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты. Женщина сообщила в полицию, что с её счёта пропало более 8 тысяч рублей, рассказали 10 октября в УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вышли на 48-летнего местного жителя, ранее судимого за подобные преступления.

По предварительным данным, мужчина нашёл чужую карту на улице, не стал искать владельца, а начал ею пользоваться. Он зашёл в несколько магазинов и оплатил покупки чужими деньгами. Хозяйка карты заметила подозрительные списания и сразу заблокировала счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта или электронных средств». Если вину подтвердят, мужчине грозит до шести лет колонии. Сейчас расследование продолжается.